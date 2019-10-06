Mizah yazarı Süleyman Yıldız vefat etti

Kapanan mizah dergisi GırGır’ın yazarı ve Antimedya dergisinin başındaki isim Süleyman Yıldız vefat etti.

Fotoğraf: GazeteDuvaR

GırGır’ın yazı işleri müdürlüğünü de üstlenen Yıldız’ın cenaze töreni İstanbul’daki Kuştepe Camisi’nden öğle vakti düzenlenecek.

Reklam

Yıldız’ın vefatı üzerinde sosyal medyada taziye dilekleri paylaşıldı.

LeMan ve GırGır’daki çalışmalarıyla tanınan karikatürist Tuncay Akgün, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “80’ler efsanevi GırGır’ında yazı işleri müdürümüz, kült dergi Anti-Medya dergisinin yaratıcısı, dostumuz, arkadaşımız Süleyman Yıldız’ı kaybetmişiz. Hayatın bütün tersliklerine rağmen son gününe kadar muhalif, mücadeleci ve bir o kadar da zarif arkadaşım. Çok üzgünüm.”

80’ler efsanevi GırGır’ında yazı işleri müdürümüz, Kült dergi Anti-Medya dergisinin yaratıcısı, dostumuz, arkadaşımız Süleyman Yıldız’ı kaybetmişiz.Hayatın bütün tersliklerine rağmen son gününe kadar muhalif, mücadeleci ve bir o kadar da zarif arkadaşım.Çok üzgünüm. Reklam October 5, 2019

Mizah yazarı Vedat Özdemiroğlu ise paylaşımında şunları yazdı: “Kara Haber: Efsane Gırgır dergisinin yazı işleri müdürü, usta mizahçı, esprili, Antimedya dergisini yıllarca çıkaran Süleyman Yıldız, hayata veda ederek aramızdan ayrıldı. Uğurlar olsun Süleyman Abi, vicdanını, zekanı halk yararına kullanan bir halk çocuğu olarak bitirdin ömrünü.”