Miyase İlknur: Yavaş kardeşim yavaş, sen bu hamlelerinle reisimize şirk mi koşuyorsun?

Yavaş kardeşim yavaş…

Ağır ol molla desinler. Milletin başını döndürdün kardeşim.

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Hem sen kimsin yav?..

Sen bu hamlelerinle reisimize şirk mi koşuyorsun?

Bir de öyle şov yapmayan, polemiğe girmeyen, kimseye cevap yetiştirmeyen, “ben işime bakarım” havalarınla insanı harbi gıcık ediyorsun. Devri sabık yaratmadan da hiç çekinmeden kamunun parasını iç edenler hakkında da çatır çatır suç duyurusunda bulunuyorsun. Geldiğinde sana ihtiyatla bakan müseccel komünistlerin sosyal medyadan “Helal sana başkan” laflarına mı güveniyorsun?

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Bir de İstanbul’da İmamoğlu, İzmir’de Tunç Soyer’le birlikte vatandaşa ‘sosyal belediyecilik’ örnekleri sergileyerek meydan mı okuyorsunuz aklınızca! Kendinize gelin yahu!..

Yok öyle vatandaşlara yardım ayağına bağış kampanyaları başlatmalar. Reis ve İçişleri Bakanımız “Devlet içinde devlet olmaz” deyip sıkıverir ümüğünüzü böyle.

Miyase İlknur’un yazısı