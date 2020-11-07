Miyase İlknur: Vicdanımızı kaybettik, hükümsüzdür

İzmir depremi olduğunda bütün ulus enkaz altında kalan insanlarımız için yüreği ağzında kaygıyla beklerken bazı kara vicdanlılar “Allah gavur İzmir’i cezalandırdı” türünden paylaşımlar yaptı. (…)

1996 yılında da Çorum’da bir deprem olmuş, şükür ki can kaybı olmamıştı. O günlerde AKİT yazarı Mustafa Kaplan, depremle ilgili köşesinde “Memleketim Çorum’daki depremi yerinde görmek için ilçe ve köyleri dolaştım. Gördüm ki yıkımlar daha çok Alevi köy ve mahallelerinde olmuştu. Buralarda büyük ölçüde inanç zaafiyeti vardı. Bu manevi ikazla inşallah akıllarını başlarına alırlar, kabri unutmazlar, Allah’ın emir ve riayetlerine riayet ederler” diye yazmıştı.

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Neyse ki içindeki çirkinliği sosyal medya paylaşımları ile dışavuran bu tipler için bu kez anında operasyon yapıldı. Ama komik olan, sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Neriman K. hakkında deprem ve afet bilinci ile ilgili eğitim alması şeklinde adli kontrol kararı verilmesi. Bu kişinin ders alması gerektiği kesin de bunun deprem ve afet bilinci konusunda değil, ahlak, vicdan ve insanlık konusunda olması gerekirdi zannımca…

Miyase İlknur’un yazısı