Miyase İlknur: Tahkikat komisyonu kursunlar hepimiz kurtulalım bu tartışmalardan

AYM hakkındaki kanunu düzenleyen kim?

AKP.

Reklam

Üyelerini atayan kim?

Cumhurbaşkanı ve TBMM’de çoğunluğu bulunan AKP.

Memnun olmayıp karşı çıkan kim?

Reklam

Yine AKP.

Niye?

Talimatla alt mahkemelerden aldığı kararlardan bazılarını bozuyor diye…

O zaman yeniden yargı reformu, isim değiştirme TBMM’de beşte üç çoğunluk için pazarlık yapma ile ne uğraşıyorlar ki… DP gibi TBMM’de kendi milletvekillerinden oluşan ve yargı yetkisiyle donatılan bir Tahkikat Komisyonu kursunlar hepimiz kurtulalım bu tartışmalardan. Hem üstelik bu komisyonun aldığı kararlara temyiz yolu da kapalı. Oh miss!

Miyase İlknur’un yazısı