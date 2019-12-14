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Yaramazlara biraz batar!

Miyase İlknur: Şimdi kalkıp beraber yürüdükleri bu yolda birbirlerine tekme atıyorlar

AKP hükümeti döneminde ilk kez bir kamu bankası (Halkbank) tahsil edemediği alacaklarını yine başka bir kamu kurumu olan TMSF’ye ait Birleşik Varlık Yönetim AŞ’ye devretti.

Bir sabah kalktık ki Sabah ve ATV satılmış. Kime? Bir kısım müteahhide. Bu müteahhitlerin parayı dünya kredi borcu olan bir şirkete vermeleri akıl kârı değildi. Ama aldılar. Çünkü kendilerine “Bu medya grubunu alın karşılığında biz de size müşteri garantili havalimanı, köprü, şehir hastanaleri gibi ballı ihaleler veriririz” diye teminatlar verildi de ondan.

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Şimdi kalkıp beraber yürüdükleri, beraber ıslandıkları bu yolda birbirlerine tekme atıyor, çelme takıyorlar. Derdi de bizi geriyor. Davutoğlu ve arkadaşlarının mütvellisinde bulundukları Şehir Üniversitesi’ne yapılan kıyak elbette ki yüz kızartıcı. Ama ya diğerleri? Sağlık Bakanı’na ait Medipol Üniversitesi’nin yerleşkeleri, hastaneleri, kampuslarını bir inceleyin bakalım altından ne çıkacak?

Miyase İlknur’un yazısı

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