Miyase İlknur: Ravza hanım aşkolsun tazminat miktarını neden bu kadar düşük tutuyorsunuz?

Ravza Hanım kardeşim, bize tekzip göndermenize gerek yoktu. Yapacağınız açıklamaları aynen koyardık. Tekzip göndermesine bozulmadım ama açtığı tazminat davasına fena halde içerledim. Yazdığım her üç yazının her biri için 40 bin liralık tazminat talebinde bulunmuş. Talep ettiğiniz 40 bin lira nedir ki? Üç ayrı yazıdan toplam 120 bin lira.

Anımsadığım kadarıyla Kenan Evren, Melih Gökçek, Hüseyin Avni Coş dışında kimse benden tazminat talebinde bulunmadı. İtirazım, açtığınız tazminat davasına değil tazminat miktarınadır. Yani aşkolsun tazminat miktarını neden bu kadar düşük tutuyorsunuz. Sizin kişilik haklarınız benim de meslekteki marka değerimin fiyatı bu kadar ucuz olmamalı. Ha sürümden kazanacağım diyorsanız, o başka.

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Miyase İlknur’un yazısı