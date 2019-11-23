Miyase İlknur: Ne hikmetse CHP’ye yönelik operasyonlar hep kurultay öncesine denk getiriliyor

Ne hikmetse CHP’ye yönelik operasyonlar hep kurultay öncesine denk getiriliyor. Kim ne amaçla Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan’a bu sansasyonel bilgiyi ya da fiskosu fısıldadı bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var ki, CHP terbiyesi almış, bu partinin genetik kodlarını içselleştirmiş ve bu ocakta yetişmiş hiç kimsenin saraya gizlice gidip görüşmeyeceği. Partinin Genel Başkanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı koltuğuna niyet etmişlerin başvuracakları ve destek arayacakları merci Saray değil, tüzükte de yazıldığı gibi en yetkili organı kurultaydır. Zaten ne kadar masa başında yazılırsa yazılsın, ne kadar tüzüğün 6. maddesi kullanılarak son dakika üyelikleriyle seçimler yapılırsa yapılsın, CHP delegelerinin aklı, vicdanı ve kimyası dışarıdan müdahaleleri kaldırmaz. Geçmiş yıllarda da basın, iş dünyası ya da dış dünyanın etkili lobilerinin desteğiyle bu işe soyunanların sonu hep hüsran olmuştur.
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