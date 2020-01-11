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Yaramazlara biraz batar!

Miyase İlknur: Mursi’ye yas tutup Süleymani’ye sevinenler

Dış politikamız bırakın yılı, ayı, günü, saatlik değişiyor. Bu politikayı kayıtsız şartsız destekleyen yandaş medyanın tavrı da bundan azade değil. Bir gün ABD’nin en hızlı muhalifi olan medyamız, ertesi gün ABD’nin yanında saf tutuyor. Bazen da kendi aralarında ayrışıyorlar. Bunun son örneğini de ABD’nin hava saldırısı sonucu ölen İranlı General Kasım Süleymani ile ilgili tartışmalarda gördük. Düne kadar hükümetin dış politikasına azıcık itiraz edene “Yoksa siz emperyalist ABD’nin safında mı yer alıyorsunuz?” diye çıkışan medyamızın kalemşorları şimdi “mezhepçi Süleymani” öldürüldüğü için neredeyse zil takıp oynayacak. Neymiş, General Kasım Süleymani katilin biriymiş ve mezhepçi bir politika izleyen İran’ın bölgede hâkim olması için alan temizliği yapıyormuş. Yahu o temizliği daha önce Saddam’ı ve yandaşı Sünnileri tepeleyen ABD yapmamış mıydı?

İran’ın Ortadoğu politikası mezhepçi de bizim Irak, Suriye ve Mısır politikamız mezhepler üstü mü?

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Miyase İlknur’un yazısı

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