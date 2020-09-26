Miyase İlknur: Meşhur savcımız işe başlar başlamaz bu dosyayı yeniden açmış, balayı yaramış

HDP eski yöneticileri, milletvekili ve belediye başkanlarına yönelik operasyon haberini aldığımızda, daha haber portallarına göz atmadan operasyonun amacına ve olacaklara yönelik kurguyu da yaptık. 2014’te meydana gelen ve 50 yurttaşımızın ölümüne neden olan, kamuoyunda ‘Kobani olayları’ olarak bilinen eylemle ilgili dört yıl önce dava açılmış, tutuklamalar yapılmış, tutuklular daha sonra serbest bırakılmış, hatta haksız tutuklu kalanlara AYM tarafından tazminat ödenmesine karar verilmişken balayından dönen meşhur savcımız işe başlar başlamaz bu dosyayı yeniden açmış.

Vallahi balayı yaramış savcımıza.

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Miyase İlknur’un yazısı