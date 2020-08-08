Miyase İlknur: Madem yine başa dönecektik o kadar rezervi niye erittik?

Ekonomiyi ele alalım mesela. Rahip Brunson krizi ile 7 lirayı aşan döviz kurunu baskılamak için 105 milyar doları heba ettik. Türkiye’nin 12 aylık vadede 165 milyar dolarlık ödeme yükümlülüğü varken hem de. Üç kamu bankasının piyasayı fonlaması nedeniyle döviz açığı 10 milyar doları aştı. Reel faizler enflasyonun altında iken, kredi musluklarını açarak ve banknot matbaasını full time çalıştırarak ne enflasyonu ve ne de kuru dizginlemenin mümkün olacağı söylendi ama dinleyen kim? Nitekim dolar hafta ortasında 7.300, Avro da 8.634 sınırına dayandı. Yine swap sınırlandırması ve örtülü faiz artışı enstrümanlarına yöneldik. Madem yine başa dönecektik, o kadar rezervi niye erittik? Dön baba dönelim.

Miyase İlknur’un yazısı