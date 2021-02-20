Miyase İlknur: Madem ki müjdeli haberi verme hakkı kendisinde, başarısızlığının sorgulanmasına da itiraz etmeyecek

Milletin morali bozuk. İktidarınki daha da bozuk. Gara operasyonundaki başarısızlığı sorgulanmasın diye ilk kez, evet ilk kez muhalefet liderlerine bir operasyon hakkında bilgi verme lütfunda bulunmasına rağmen hesabı tutmadı. Deneyimli askerler gibi muhalefet de başarısızlığın nedenlerini yüksek sesle sorgulamaya başladı. Tabii karşılığında “Nankörler! Sizi adam yerine koyup bakanlarımızı gönderdik be!” diye kükremekle kalmayan Reis, bir de CHP liderine saydırdı.

Peki, Cumhurbaşkanı niye bu kadar öfkeli?

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Müjdeli haber geldiğinde Başkomutan sıfatıyla ekranlara çıkıp başarıyı üstlenmeyecek miydi?

Madem ki Cumhurbaşkanı Başkomutan ve madem ki müjdeli haberi verme hakkı kendisinde; o zaman başarısızlığının sorgulanmasına da itiraz etmeyecek.

Miyase İlknur’un yazısı