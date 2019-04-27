Miyase İlknur: Linç kültürümüz hayli zengin

Kendisini ‘yüzü eskiye dönük bir yazar’ olarak tanımlayan Mahir Ünsal Eriş, altı yıl aradan sonra ilk kez ‘öyküleriyle’ okurlarıyla buluştu.Eriş’le, eski ve yeni kitaplarını, yayınevleriyle ilişkisini, yazarlığa bakışını, baba olmanın hayatındaki etkilerini konuştuk.