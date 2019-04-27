Miyase İlknur: Linç kültürümüz hayli zengin

Yakın tarihimizde kim bilir kaçıncı linç, kaçıncı ‘tahrik oldum abi’ savunması, kaçıncı kitlesel cinnet geçirme hali.
Menemen (23 Aralık 1930), 6-7 Eylül olayları (6 Eylül 1955), Muğla-Ortaca olayları (5- 16 Haziran 1966), Malatya’da öğretmen Ali Abbas Altunkaş’a ve Alevi mahallelerine toplu saldırı (18 Ocak 1969), Kanlı Pazarı (16 Şubat 1969), K.Maraş Katliamı (26 Aralık1978), Çorum Olayları (28 Mayıs 1980), Sivas Madımak Katliamı (2 Temmuz 1993), Trabzon’da bildiri dağıtan TAYAD üyelerine linç girişimi (7 Nisan 2005), Adapazarı’nda HDP’lilere linç girişimi (29 Kasım 2007), Tophane’de resim sergisine katılanlara toplu saldırı (22 Eylül 2010), Elazığ’da HDP’lilere karşı linç girişimi (17 Temmuz 2011), Malatya-Doğanşehir’de ramazan davulcusu ile tartışan kişiye linç girişimi (29 Temmuz 2010), Kırşehir’de Gül Kitabevi’nin içindekilerle birlikte yakılması (11 Eylül 2015), Ankara’da Amedsporlu futbolculara linç girişimi (24 Nisan 2016), Kütahya’da Kürt işçilere linç girişimi (1 Haziran 2016), Boğaz Köprüsü’nde askerlere linç (15 Temmuz 2016) ve son olarak Çubuk’ta Kılıçdaroğlu’na linç girişimi.