Miyase İlknur: İktidar cenahında Tuğrul Türkeş dışında bu işin vahametini anlayan kalmamış

Ülkücü camianın ‘Töre Dayağı’nı son iki yılda siyasilerden gazetecilere pek çok kişi yedi. Bu saldırılar sonrasında oklar MHP’ye yöneldiğinde bu kez tehdit, hakaret ve eleştiri yapanları hedef göstermeler başladı. Madem eleştirilerden rahatsız oluyorsunuz, o zaman bırakın saldırıya uğrayanları arayıp nezaketen ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunmayı, hiç olmazsa bir kınama mesajı verin.

Ne gezer?

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Eee, o zaman da kusura bakmayın, eleştirilerin hedefi olmaktan kurtulamazsınız. Nitekim saldırılar, sonra yakalanan failer de sizin arka bahçeniz Ülkü Ocakları’ndan çıkıyorsa gülü seven dikenine katlanır. Ya bu kişileri derhal ihraç edecek ve aranıza mesafe koyacaksınız ya da bu eleştirileri göğüsleyeceksiniz.

Öyle görünüyor ki iktidar cenahında Tuğrul Türkeş dışında bu işin vahametini anlayan kimse kalmamış.

Miyase İlknur’un yazısı