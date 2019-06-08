Miyase İlknur: Hoppala paşam, Malkara Keşan… Anlaşılan AKP kazanıncaya kadar devam

Durun durun, hemen telaşlanmayın; henüz kafayı yemedim. Burhan Felek’in 37 yıl, Nadir Nadi’nin de 28 yıl önce aramızdan ayrıldığını bilmez değilim. Ama kafayı yemedim dediysem yemeyeceğim anlamına gelmez elbette. Hele de İstanbul seçimi ile ilgili YSK’nin birbirini tekzip eden kararlarını görünce hepiniz gibi benim de oynatmama az kaldı.

Yahu İstanbul seçimi niye iptal edilmişti? Sandık kurulları kamu görevlilerinden oluşmadığı için. Peki, bu kararı alan YSK’nin 23 Haziran’da yenilenecek seçimde de aynı sandık kurullarına görev vermesine ne diyeceğiz? Ne diyelim hoppala paşam Malkara, Keşan…

Peki, seçimden birkez daha İmamoğlu çıkarsa AKP aynı gerekçeyle yine seçimin iptalini istemeyecek mi? Anlaşılan AKP kazanıncaya kadar seçime devam. Aynı 1950 Malatya belediye seçimleri gibi.

Miyase İlknur’un yazısı