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Yaramazlara biraz batar!

Miyase İlknur: Hep mi Sakarya Üniversitesi?

“Üniversiteler fuhuş yuvasıdır” diyen Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Ebubekir Sofuoğlu’nu eleştirenler kervanına AKP yöneticileri de katıldı. Güler misin, ağlar mısın?..

Sakarya Üniversitesi hem FETÖ’nün hem de iktidarın en güvendiği, en sevdiği üniversite. Devlet bürokrasisine girişte Sakarya Üniversitesi en önemli referans.

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FETÖ’nün de merkez üssü haline gelen bu üniversitede 15 Temmuz sonrası tam bir deprem yaşandı. Tam 89 akademisyen açığa alındı. Adil Öksüz’ün de bu üniversitede öğretim üyesi olduğunu anımsatmaya gerek yok.

Pelikancıların Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Yönetim Kurulu üyesi olan ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Kemal Kılıçdaroğlu’na AKP sözcüsü gibi laf yetişteren Bünyamin Bezci de bu üniversiteden. Hani depremzedelerle dalga geçen ve “AYM iktidarı hizaya getirmek için kurulmadı” diye cevahir yumurtlayan Prof. unvanlı trolcü hoca.

Bu üniversitenin medar-ı iftiharı Diyanet İşleri Başkanımız Prof.Dr. Ali Erbaş da meteorolojinin sağanak yağış uyarısı yaptığı gün yağmur duasına çıkmıştı malum.

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Miyase İlknur’un yazısı

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