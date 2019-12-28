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Yaramazlara biraz batar!

Miyase İlknur: Davaya insan müdahalesi olunca işte böyle ceza yerler

Dün Sözcü gazetesinin yönetici ve yazarlarına FETÖ’den ceza yağdı misal. Akıllı Devlet Modeli olsa, bu yazarların geçmişteki eylemleri, yazıları, ilişkileri veri olarak yüklendiğinde makine “manyak mısınız oğlum ne FETÖ’cüsü, hadi işinize” der bu davayı ilk celsede bitirirdi. Ama davaya insan müdahalesi olunca işte böyle ceza yerler.

Ey CHP’liler! Gelin bu “Akıllı Şehir Stratejisi Eylem Planı”nı bir adım öteye götürüp “Akıllı Devlet Stratejisi Eylem Planı”na dönüştürmenin yollarını arayalım. AYM’ye mi başvurursunuz, imza kampanyası mı başlatırsınız bilmem. Ama kurtuluşumuz bundadır bilesiniz.

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Miyase İlknur’un yazısı

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