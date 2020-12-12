Miyase İlknur: Ceza keserek demek istiyor ki ‘Söz gümüşse sükût Altun’dur’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, geçen hafta coştu yine. “Kralın en kral bürokratı benim” dercesine kendisi ile ilgili tweet atan 85’lik teyze ile Cumhuriyet’in Kuzguncuk’taki kaçak pergola haberini paylaştığı için emekli gazeteci ağabeyimiz Yüksel Özbek’i karakola çektirmeler yüreğini soğutmamış olacak ki, gazetemizde çıkan haberleri nedeniyle kendisine bağlı Basın İlan Kurumu üzerinden yine ilan durdurma cezası kesti.

Basına ve kişilere ceza keserek demek istiyor ki: “Söz gümüşse sükût Altun’dur; susmanız kendi menfaatınız icabıdır.”

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Ne dersiniz işe yarar mı?

Resmi ilan cezası yürürlüğe girdiğinden beri okurlarımızın verdiği dayanışma ilanlarını görünce, biz Altun’un istediği hizaya gelsek bile okurlarımızın verdiği cezanın altında kalırız.

Zaten hizaya gelme niyetimiz de yok biline…

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Miyase İlknur’un yazısı