Miyase İlknur: Bırakın tiyatro yapmayı

Yerli ve milli oto mizanseni ile Kanal İstanbul dayatması ters tepince imadada yetişecek yeni bir argüman bulundu hemen. Tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın hapiste iken kaleme aldığı “Devran” adlı eserinin oyun olarak sahnelendiği tiyatroya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve oyuncu Kadir İnanır’ın izleyici olarak gitmesi bütün sorunlarımızı unutturdu.

Enflasyon, Libya krizi, İdlib’den kaçan 350 bin kişinin sınırımıza dayanması, işsizlik yüzünden intiharların artması o kadar önemli mi?

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Geç bunları anam babam. Sen tiyatroya bak. İyi de hangi tiyatroya?

Miyase İlknur’un yazısı