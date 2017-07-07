‘MİT’ten bilgi gelmedi, emniyet tedbir almadı’: Dink davasında beş sanığa tahliye

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Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada dördü jandarma görevlisi beş sanığın tahliyesine karar verildi.

Dink cinayetini azmettiren veya cinayetin engellenmesi konusunda ihmali bulunan kamu görevlilerinin yargılandığı 30’u tutuklu 86 sanığın yargılandığı davanın görülmesine İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

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‘Ali Öz’den emir alamadım’

AGOS’un haberine göre, duruşmada söz alan Trabzon Jandarma İstihbarat Şube müdürü Metin Yıldız, Dink’e yönelik suikast hazırlığına dair bilgiyi istihbarat toplantısında gündeme getirdiğini ancak Albay Ali Öz’ün “Sonra görüşelim” dediğini anlattı.

Yıldız “10 gün sonra Albay Ali Öz’ün odasına gittim. Konuyu bir daha anlatıp ‘Emriniz var mı?’ diye sordum. Emir alamadım” dedi.

‘MİT’ten bilgi gelmedi’

Jandarmanın ‘sol ve bölücü faaliyetler’de emniyetle bilgi alışverişi yaptığını dile getiren sanık Yıldız “Sağ faaliyetlerde MİT bölge başkanlığıyla koordine halindeydik. MİT’ten herhangi bilgi gelmedi” diye konuştu.

‘Onlarca ihbar yapıldı, tedbir alınmadı’

İfadesinde emniyeti suçlayan Yıldız “Emniyetin elindeki bilgi bizimkinden daha fazlaydı. Onlarca ihbar yapıldı. Yine tedbir alınmadı. Trabzon Jandarma bildirseydi yine bu cinayet işlenirdi. Koruma tedbirini İstanbul emniyeti almalıydı. Bunca ihbara rağmen ciddiye almamışlardır” ifadelerini kullandı.

Beş sanığa tahliye

Mahkeme heyeti, jandarma görevlileri Abdullah Dinç, Volkan Şahin, Yusuf Bozca, Ali Barış Sevindik ve IQ Yayıncılık’ın sahibi Adem Sarıgöl’ün tahliyesine karar verdi. Duruşma, 31 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos tarihlerine bırakıldı.