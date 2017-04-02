Miting için Ankara’da ulaşımı ücretsiz yapan Gökçek’e suç duyurusu: ‘Evet’ propagandası yapılıyor

CHP Ankara milletvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın Ankara’da konuşma yapacağı tören için belediyeye ait ulaşım araçlarını ücretsiz yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) suç duyurusunda bulundu.

Ücretsiz ulaşım kararının seçim yasalarına aykırı olduğunu belirterek devlet görevlilerinin ‘Evet’ propagandası yaptığını söyleyen CHP’li vekil, “Demokratik temayüller ile yasal düzenlemeleri hiçe sayılarak bir yandan ‘Hayır’cılara engeller çıkartılırken, diğer yandan kamu kaynaklarıyla finanse edilen basın kuruluşlarında ‘Hayır’cılar yok sayılmakta; kamu görevlisi olmalarına karşın birçok devlet görevlisi, makamlarının tarafsızlığını bir kenara bırakarak ‘Evet’ propagandası yapmaktadır” dedi.

4 milyon TL zarar

2️⃣İNŞAALLAH ANKARA TARİHİNİN EN BÜYÜK TOPLANTISI OLACAK.

PAZAR SABAHDAN İTİBAREN OTOBÜS VE METRO ÜCRETSİZ.

BU TARİHİ GÜNE SİZDE ŞAHİT OLUN. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) April 1, 2017

Bu kararla hem kamu kaynağının yasadışı kullanıldığını hem de belediyeyi zarara uğrattığını belirten Emir, “Mitingin yapıldığı Pazar günleri Ankara’da belediyeye ait ulaşım araçlarını ortalama iki milyon kişi kullanmakta ve dört milyon lira gelir elde edilmekteyken, Melih Gökçek bu keyfi kararıyla belediyeyi dört milyon lira zarara uğratmıştır” dedi.

Emir, yasaları çiğneyen Gökçek hakkında YSK’ya suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.