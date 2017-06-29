MİT’in internet sitesinin kendisine ait olduğunu iddia eden yurttaştan Meclis’e başvuru: Dilekçe konusu anlaşılamadı

Bir yurttaş, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) internet sitesinin alan adının kendisine ait olduğunu savundu.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, mit.gov.tr alan adının kendisine ait olduğunu öne süren K.B. isimli bir yurttaş, kendisine iade edilmesi için TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurdu.

Yurttaşın dilekçesini işleme alan komisyon, konuyu MİT’e sordu.

MİT’ten gelen yanıtta ise şu ifadeler kullanıldı: “MİT Müsteşarlığı Bilgi Edinme Birimine yapmış olduğunuz başvuruya 26 Şubat 2015 tarihinde e-posta yoluyla verilen cevapta, dilekçedeki iddialarla MİT Müsteşarlığı’nın herhangi bir ilgisinin bulunmadığı, benzer içerikli taleplere bir daha cevap verilmeyeceği ifade edildiği görülmekle birlikte dilekçenin konusu anlaşılamamıştır.”