Mithat Fabian Sözmen: NBA’de play-off heyecanı başladı, bu yıl farklı bir final görme olasılığı yüksek

NBA’de play-off heyecanı başladı. 3 yıldır Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers finaliyle sona eren play-off’ta bu yıl farklı bir final görme olasılığı geçtiğimiz yıllara göre daha yüksek. Her ne kadar Warriors ve Cavs son dönemece geçtiğimiz yıllara göre daha kötü bir görüntü çizerek girse de ben halen finalde bu iki takımı göreceğimizi düşünüyorum.

Warriors ve Cavs bunu başarırsa Boston Celtics (1957-1966, 1984-1987), Los Angeles Lakers (1982-1985) ve Miami Heat’ten (2011-2014) sonra 4 kez üst üste finale kalan takımlar arasına adını yazdıracak.

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Mithat Fabian Sözmen’in yazısı