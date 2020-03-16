Mithat Fabian Sözmen: Ligler ertelenmeli

Türkiye, liglerini oynatma ısrarını sürdüren ülkelerden biri hatta neredeyse maçlar seyircili oynanacaktı! Günlük başarı hırsı kulüplerimizin gözünü o kadar bürümüş ki Beşiktaş karşısında ev sahibi avantajını kaybetmek istemeyen Galatasaray yönetimi, maçın seyircisiz oynanması yönündeki çağrıların “algı yaratma” olduğunu iddia edebildi. “Seyircisiz” kararının alınmasından sonra yaptığı açıklamada ise 180 derece dönüş yaparak halk sağlığından dem vurdu ve liglerin ertelenmesi gerektiğini söyledi. İşte günlük, basit çıkarların ötesinde geneli düşünerek hareket etmenin önemi burada ortaya çıkıyor. Evet, şu anda olması gereken şey liglerin ertelenmesi ama doğruyu “algı yaratıldığını” iddia ettikten bir gün sonra, yine günlük çıkarlar onu gerektirdiği için söyleyince bütün etkisini kaybediyor.

Şu aşamada spora dair şampiyonluk, kupa, kazanmak-kaybetmek vs. en son akla gelecek şey olmalı. Her biri tarihi bir sınavla karşı karşıya olan kurumlar ve kulüpler açıklamalarını bu olgunlukla yapmalı ve en azından önümüzdeki hafta itibarıyla liglerin ertelenmesini sağlamalı.

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Mithat Fabian Sözmen’in yazısı