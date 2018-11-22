Mithat Fabian Sözmen: Football Leaks ve Demirören rezaleti, medya sefaleti

3 yıla yakın süredir gündemi kasıp kavuran, futbolun zirvesindeki “beyefendilerin” kirli çamaşırlarını meydana seren Football Leaks, Türkiye’ye de ulaştı. Şu ana kadar yayımlanan ve hiçbiri yalanlanamayan bu haberlerin en büyük yıldızı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören.

Demirörenlere Doğan Gazetecilik AŞ’nin de satın aldırılmasıyla bu medya ambargosu çok daha güçlü hale geldi ve bunun söz konusu beceriksiz futbol eliti için ne kadar önemli olduğuna yazının ilk cümlesinde değindiğim “utanç verici sessizlik” döneminde tanıklık ettik.

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Mithat Fabian Sözmen’in yazısı