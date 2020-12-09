Mithat Fabian Sözmen: Amedspor’a, Cizrespor’a yapılanlar, Ankara Katliamı sonrası ıslıklamalar, tekbirler…

Olay anından itibaren AKP’sinden MHP’sine bugüne kadar ülke içerisinde Kürtlere, Ermenilere, Suriyelilere, Alevilere, sayısız azınlığa her türlü ayrımcılığı yapanların bir anda ırkçılık karşıtı mesajlar paylaştığına tanık olduk.

Tabii ki insanların aklına bu ülkede her gün karşılaştıkları ayrımcılıklar, siyasetin günlük şoven dili geldi. Amedspor’a, Cizrespor’a yapılanlar, Deniz Naki’nin futbol hayatının bitirilmesi, IŞİD’in Ankara Katliamı sonrası Konya’daki ıslıklamalar, tekbirler, karakolda işkenceyle öldürülen Festus Okey’ler, linç edilen Kürt tarım işçileri, Suriyeli mülteciler…

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Akla gelen bir başka isim, İngiltere ve Türkiye’de üç ayrı ırkçılık olayıyla suçlanan, Didier Zokora’ya ettiği ırkçı küfür nedeniyle hapis cezasına çarptırılan buna rağmen yıllarca Başakşehir’in kaptanlığını yapan bugün de Fenerbahçe futbol takımının en yetkili isimlerinden biri olan Emre Belözoğlu’ydu.

İşin en acı yanı -Emre Belözoğlu’nun hapis cezasının ertelenmesi gibi- ırkçılığın en fazla geçiştirildiği bir ülkede, memlekette olup biten ırkçılıkların sorumlularının bu meseleye de tamamen şoven siyasi kaygılarla yaklaştığını bilmemiz.

Mithat Fabian Sözmen’in yazısı