Mithat Fabian Sönmez: Kobe Bryant’ın ardından; miras ve yüzleşme

Kobe Bryant yaşadığı dünyanın kahramanlarındandı ki “kahraman”ların kahramanlığı tarihin her döneminde tartışmalı olmakla birlikte Leo Löwenthal’in vurgusuyla “tüketildiğin kadar kahraman olabildiğin” günümüzde çok daha şaibelidir. Bu düzende dünyanın geri kalanı için kahraman yaratma/yontma imtiyazına sahip olanlar tüketilmesi gereken öznenin ticari haklarını elinde bulunduranlardır ve kahramanın etrafındaki hikâye buna göre yazılır.

Kobe Bryant deyince benim de beynimde canlanan ilk 10 şey arasında onun serveti ve medya gücüyle susturduğu, mahkemeye çıkmadan anlaşmaya zorladığı 19 yaşındaki otel çalışanı kadın yoktu. Belki 2003’ün üzerinden çok zaman geçtiği belki de bir erkek olarak o kadına yaşatılanları tam olarak anlayamadığım için… Neticede gerçek buydu ve gerçek, Kobe Bryant’ın kahramanlık hikâyesini yazdıranlar için ticari açıdan son derece sakıncalı olan bu imajın büyük oranda temizlendiğini ortaya koyuyor.

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Mithat Fabian Sönmez’in yazısı