MİT’e mektubun ardından Rusya’dan ikinci açık mesaj: İdlib’de yapıcı olun

Moskova, iki günde ikinci kez Ankara’ya Rus basını üzerinden mesaj göndererek Suriye’nin İdlib kentindeki gerginlikte ‘yapıcı‘ olunmasını istedi.

Türkiye önceki gün İran ve Rus büyükelçilerini Dışişleri’ne çağırarak Suriye ordusunun İdlib’e yönelik harekatının durdurulması için devreye girmelerini istemişti.

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Krasnaya Zvezda gazetesinin dünkü haberinde Rusya Savunma Bakanlığı’nın Genelkurmay ve MİT’e bir mektup göndererek Türkiye’nin Suriye’deki sorumluluğunu hatırlattığını yazdı. Haberde, Suriye’deki Rus hava üssü Hmeymim’e 4 Ocak’ta saldıran insansız hava araçlarının cihatçılar tarafından kontrol edilen İdlib çatışmasızlık alanının güneybatısındaki Muazzar’dan havalandığı vurgulandı.

Mektupta ‘Ankara’nın bu tür saldırıların önüne geçmek amacıyla İdlib çatışmasızlık alanında kontrol altındaki silahlı birliklerin ateşkes rejiminin kontrolünü ve denetleme noktalarının çalışmalarının aktif hale getirilmesi gibi üzerine aldığı sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği’ ifade edildi.

Hürriyet’ten Nerdun Hacıoğlu’nun Moskova’den bildirdiğine göre Rus devleti Kremlin’e yakın ‘İzvestiya‘ gazetesi aracılığıyla Ankara’ya ikinci bir mesaj gönderdi. Bugünkü gazetede yer alan ‘Rusya, Türkiye’den Suriye konusunda yapıcı olmasını bekliyor’ başlıklı haberde şöyle dendi: “Rusya, Suriye ihtilafı çözümünde Türkiye ile yapıcı işbirliğinin devam ettirilmesinden yanadır. Ancak El Nusra gibi terörist gruplarla mücadele etmekten de vazgeçmeyecektir. Rusya’daki üç diplomatik kaynak, bu cümlenin (başlıktaki cümle) Rusya ve İran Büyükelçilerini bakanlığa davet ederek ilettiği çekincelerin yanıtı sayıldığını belirtti.”

İzvestiya habere şöyle devam etti: “Ayrıca Türk tarafına göre Suriye ordu birlikleri terörizm ile mücadele gerekçesiyle bölgedeki ılımlı muhaliflere saldırıyor. Astana formatı çerçevesinde biz başarılı bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmaların devam ettirilmesinden yanayız. Ancak bizim belirli prensiplerimiz var. El Nusra yok edilmeli. Bu prensipten de taviz vermek niyetinde değiliz.”

Rus ve İranlı büyükelçiler bakanlıkta: Gündem İdlib