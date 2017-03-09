MIT’den ‘kural tanımayanlar’ için para ödülü: Otoriteyi sorgulamadan dünyayı değiştiremezsiniz

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ‘kural tanımayan’ bir kişi veya grubu 250 bin dolarla ödüllendireceğini açıkladı.

CNN’de yer alan habere göre üniversitenin internet sitesinden yaptığı açıklamada, söz konusu fikrin, insanların normlara, kurallara ve kanunlara karşı etik direnişi örgütleme sürecindeki hüsranını fark etmeleri sonucunda ortaya çıktığı ifade edildi.

“Size söyleneni yapmaya devam ederek dünyayı değiştiremezsiniz” diyen MIT Medya Laboratuvarı Direktörü Joi Ito, ödülün Trump yönetimine karşı bir tepki olmadığını da belirterek kararın temmuz ayında alındığını açıkladı.

Martin Luther King Jr., Galilei ve Bangladeş’teki LGBTİ hakları savunucularını örnek gösteren Ito, “Otoriteyi sorgulamadan Nobel ödülünü kazanamazsınız” dedi.

Ödül içinse adaylarda sadece ‘daha iyi bir toplum için olumlu bir değişime ön ayak olmak amacıyla kişisel risk almış olması’ şartı aranıyor.