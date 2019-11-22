MİT ve polisten ortak operasyon: IŞİD’in ‘militan listesi’ne ulaşıldı

Mersin’de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, IŞİD’e katılanların listesinin bulunduğu bildirildi.
Mersin başsavcılığının soruşturması kapsamında MİT ve il emniyet müdürlüğü ekipleri dün gece operasyon düzenledi.
Toplamda 13 şüpheli gözaltına alınırken, Tarsus ilçesinde yakalanan Suriye uyruklu bir kişinin bilgisayardaki incelemede listeye ulaşıldı.
Listenin, dünyanın farklı ülkelerinden IŞİD’e katılanların isimlerini içerdiği öğrenildi. Sayıları binleri bulan dosyalar üzerindeki inceleme ise sürüyor.
Sorguları tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.