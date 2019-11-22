MİT ve polisten ortak operasyon: IŞİD’in ‘militan listesi’ne ulaşıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sakarya’daki tank palet fabrikasında ‘her türlü denetim yetkisinin Milli Savunma Bakanlığı’nda olduğunu’ açıkladı. Akar, Barış Pınarı Harekatı’nda Türkiye ile birlikte operasyona katılan Suriye Milli Ordusu’nun, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bütçesinden faydalanmadığını da söyledi. Akar, ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlara rağmen YPG’nin taciz atışlarının devam ettiğini belirterek, hayatını kaybeden ve yaralanan askeri personel ile ilgili bilgileri paylaştı.