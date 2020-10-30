MİT TIR’larının durdurulması davasında 27 sanık hakkında karar

Adana ve Hatay’da MİT TIR’larının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle ‘FETÖ’nün ‘sivil imamı’ olduğu belirtilen 11 kişi ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 50 sanıktan 27’si bir yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce sanık sayısının fazla olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu 12 sanık cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Salonda taraf avukatları da hazır bulundu.

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Duruşmada değerlendirmesi sorulan cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, 27 sanığın cezalandırılmasını, MİT TIR’larını durduranlardan eski Adana jandarma bölge komutanı Hamza Celepoğlu’nun da arasında bulunduğu 13 sanık hakkındaki davanın Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nce yargılamalarının yapıldığı gerekçesiyle reddedilmesini, 10 firari sanığın da dosyalarının ayrılmasını istedi.

Son savunmaları alınan sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme başkanı, tutuklu sanıklardan Ömer Arık’ı ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse, Süleyman Gürbüz ve Mehmet Cevher Koyuncu’yu ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama’ suçundan 34’er yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 1 Ocak 2014’te MİT TIR’larının durdurulması olayında jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen ‘FETÖ’ sanığı Mustafa İlhan’a da ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama, resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 30 yıl beş ay hapis cezası verildi.

Sanıklardan Hasan Bektaş ise ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama’ suçundan 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

‘Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama’ suçlamasıyla yargılanan sanık Özgür Yalçın da 10 yıl hapse mahkum edildi.

Heyet, 21 sanığa da ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan bir yıl 10 ay 15 gün ile sekiz yıl dokuz ay arasında değişen hapis cezaları verdi.

MİT TIR’larını durduranlar arasında yer alan, Celepoğlu’nun da bulunduğu 13 sanık hakkındaki dava, Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nce yargılamalarının yapıldığı gerekçesiyle reddedildi.

Mahkeme heyeti, firari 10 sanığın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Heyet, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına, tutuksuz yargılanan dokuz sanığın ise tutuklanmak üzere yakalanmasına hükmetti.