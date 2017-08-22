MİT TIR’larına yeni iddianame: Aydınlık’ın iki çalışanına 10 yıla kadar hapis talebi

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Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ve eski istihbarat şefi Ceyhun Bozkurt hakkında, MİT TIR’ları ilgili haberi nedeniyle iddianame hazırlandı.

TIR’lara ait görüntüler Aydınlık gazetesinin ardından Cumhuriyet gazetesinde 29 Mayıs 2015’te ‘İşte Erdoğan’ın yok dediği silahlar’ başlığıyla yayınlanmıştı.

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MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ iddiasıyla CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nu tutuklayan mahkeme, aynı haberi daha önce yayınlayan Aydınlık’ın haberinin ‘içeriğinin ne olduğunu ilk bakışta anlaşılmadığı’nı öne sürmüştü.

Kararda, Cumhuriyet’ten aylar önce MİT TIR’ları görüntülerini ilk yayınlayan Aydınlık gazetesinin haberine de değinen mahkeme, ‘İşte TIR’daki Cephane’ başlığıyla sunulan haberin yanında ‘top mermileri olduğu iddia edilen bir adet fotoğrafın bulunduğunu’, başka bir bilgi ya da belge olmaması nedeniyle tek kare fotoğrafın sırrın ifşası anlamına gelmediğini savunmuştu.

Aydınlık’ın haberine göre, üç sayfadan oluşan iddianamede Yücel ve Bozkurt’un ‘gizli kalması gereken bilgileri açıklamak’ suçunu işledikleri iddiasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istendi. Başsavcı İrfan Fidan iddianameye “Şüphelilerin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüyle hiçbir ilgilerinin olmadığı anlaşıldığından TCK’nın 314/2’inci maddesi yönünden suçlama yapılmamıştır” notunu düştü.

‘Örgüt tarafından defalarca gözaltına alındım’

Soruşturma kapsamında ilk olarak 28 Eylül 2016 ifade veren genel yayın yönetmeni Mustafa İlker Yücel, haber değerine vurgu yapmıştı.

Yücel şunları söylemişti: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hiçbir kurumunu, mevkiini hedef almadık. Kaldı ki yayın çizgimiz en başından beri tutarlıdır. Aydınlık, FETÖ/PDY örgütünün başından beri karşısında olan, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı tehdit oluşturduğunu gündemde tutan, yöneticileri FETÖ örgütünün kumpasları sonucu tutuklanan bir gazetedir. Vatanımızın birliği ve Cumhuriyetimizin devamlılığı için kamu sorumluluğumuzu yapmaya devam edeceğiz. Kesinlikle hiçbir suç işleme kastımız yoktur. Ben de bizzat bu örgüt tarafından defalarca gözaltına alındım. Hakkımda onlarca dava açıldı, birçoğundan beraat ettim. Bu örgütle adımın anılmasını kesinlikle kabul edemem. Ben vatanseverim. Üzerime atılan suçları kabul etmiyorum.”

‘Bu kişinin resmi bir görevi var’

Aydınlık’ın eski İstihbarat Şefi Orhan Ceyhun Bozkurt ise konuyu gazetecilik duyarlılığıyla araştırdığını söyleyip 2. 20 Ocak 2014’te daha önceden Ankara’da birkaç kez gördüğü birini aradığını anlatmıştı.

Bozkurt şöyle devam etmişti: “Bu kişi de bana söz konusu görüntüleri hatırladığım kadarıyla Whatsapp üzerinden iletti. Ben de gazetedeki yetkililerle görüşerek haber mahiyetinde konuyu aktardım ve yayımlanmasına karar verildi. Bir gazeteci olarak kaynağımı açıklamam ama bu kişinin resmi bir görevi olduğunu söyleyebilirim. Çalıştığım gazetenin yayın ilkeleri ve duruşu itibariyle şu anda gündemde olan FETÖ’ye karşı duruşumuz izaha muhtaç değildir. Bu örgüt yöneticilerinin bana açtığı birçok dava vardır. Benim bu yapıya uzaktan yakından ilgimin olup olmadığını söylemeye dahi gerek yoktur.”