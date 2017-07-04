MİT TIR’larına yeni iddianame: 55 şüpheli var, savcı ‘kaynağın’ peşinde

MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin yeni iddianame hazırlandı.

İstanbul başsavcılığının hazırladığı iddianamede yer alan 55 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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AA’nın haberinde, şüphelilerin arasında ‘FETÖ’nün sivil imamları’nın bulunduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, iddianamade, söz konusu ‘imamların’ ABD büyükelçiliği ve başkonsolosluğuyla telefon görüşmesi yaptıklarına dair tespitlerin olduğunu ifade ederek görüşme içeriklerini ABD başkonsolosluğuna sorduklarını söyledi.

Fidan’ın verdiği bilgiye göre ‘FETÖ’nün üst düzey yöneticileri’nden biri ‘MİT TIR’larının durdurulması, görüntüsünün alınması ve ifşa edilmesi talimatının kendisine Pensilvanya’da örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiğini’ anlattı.

Fidan, görüntüleri CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’na verdiği iddia edilen kişi ya da kişilere yönelik soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Berberoğlu’nun tutuklanmasına giden süreç

MİT TIR’ları, Suriye’deki gruplara silah taşıdığı iddiasıyla gündeme gelmişti. 19 Ocak 2014’te, MİT görevlilerinin eşlik ettiği belirtilen üç TIR, bir istihbarat üzerine jandarma ekipleri tarafından Adana Ceyhan Sirkeci gişelerinde durdurulmuştu.

Ortaya çıkan görüntülerde TIR’larda, karton kutulara doldurulmuş ilaç kutuları, kutuların altında ise yan yana dizilmiş yüzlerce havan topu olduğu görülmüştü.

TIR’lara ait görüntüler Aydınlık gazetesinin ardından Cumhuriyet gazetesinde 29 Mayıs 2015’te ‘İşte Erdoğan’ın yok dediği silahlar’ başlığıyla yayınlanmıştı.

Cumhuriyet’e açılan davada tutuklanan gazetenin eski yayın yönetmeni Can Dündar, ‘Tutuklandık’ kitabında TIR’lara ait görüntüleri ‘solcu bir milletvekili’nden aldığını yazmış, soruşturma genişletilmişti.

Yeni soruşturma kapsamında görüntüleri Dündar’a CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun verdiği iddia edilmişti. Berberoğlu, son olarak MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ suçlamasıyla ceza alıp tutuklanmıştı.

CHP de bunun üzerine Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatmıştı.