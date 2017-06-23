MİT TIR’ları yine AYM’de: Berberoğlu’nun avukatları başvuruda bulunuyor

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun avukatları, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruyor.

Berberoğlu, MİT TIR’ları belgelerini gazeteci Can Dündar’a verdiği gerekçesiyle ‘casusluk’tan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Üst mahkemenin kararı beklenmeden tutuklanan Berberoğlu’nun avukatlarının tutukluluğa yaptığı iki itiraz da, hapis cezasının süresi nedeniyle reddedilmişti.

Üst mahkemelerden ret yanıtının gelmesiyle AYM’ye bireysel başvurunun da yolu açılmış oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından ‘adalet’ talebiyle başlattığı yürüyüşün 9’uncu gününde AYM’ye başvurulacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu, “Bu sabah Enis Berberoğlu’nun avukatları Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak. Bu da önemli bir aşama. Umuyorum, adalet yerini bulmuş olur. Yaptığımız yürüyüş, kutsal bir yürüyüştür. Bunun bir partiyle bir kişiyle bir sivil toplum örgütüyle ilgisi yok. 80 milyonun adalet talebi için yürüyoruz” diye konuştu.

MİT TIR’ları davasında daha önce tutuklu yargılanan gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül, AYM’nin yargılamanın tutuksuz olması gerektiğine dair kararıyla serbest kalmıştı.