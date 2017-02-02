MİT TIR’ları savcılarını tutuklayan hakim, ‘FETÖ’den açığa alındı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) ‘FETÖ’ şüphesiyle açığa aldığı yedi hakim ve savcı arasında MİT TIR’larını durduran savcıları tutuklatan Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy’un da bulunduğu ortaya çıktı.

Aksoy’un ‘FETÖ’den yargılanan polislerin duruşması sırasında görevden alındığı belirtildi.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre HSYK’nın yedi yargı mensubunun ‘FETÖ’ ile bağlantılı olduğu yönünde rapor gelmesi üzerine bu isimler açığa alınırken, bu kişiler hakkında adli soruşturma yapılması için karar ilgili savcılıklara gönderildi.

Açığa alındığını ‘FETÖ’ davasına bakarken öğrendi

Aksoy’un, HSYK tarafından açığa alındığını ‘FETÖ’den yargılanan polislerin duruşması esnasında öğrendiği belirtildi. Bunun üzerine sağlık gerekçesi ile duruşmaya ara veren Aksoy’un evine gittiği, duruşmayı başka bir mahkeme üyesinin sürdürdüğü kaydedildi. Aksoy, aynı günün akşamında gözaltına alındı.

Aksoy, Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı döneminde MİT TIR’larını durduran savcılar hakkında tutuklama kararı vermişti.