MİT TIR’ları davasında eski gazeteci CHP’li vekil Enis Berberoğlu’na 25 yıl hapis cezası

MİT TIR’ları görüntülerini gazeteci Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla yargılanan eski gazeteci ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’na 25 yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verildi.

Berberoğlu, ‘devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini askeri ve siyasal casusluk amacıyla temin etme’ ve ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlarından yargılanıyordu.

Berberoğlu için mahkeme önce müebbet cezası verdi, ardından hafifletici nedenlerle cezayı 25 yıla indirdi. Berberoğlu’nun adliye karakoluna götürüldüğü ve orada tutuklama işleminin yapılacağı öğrenildi. Mahkeme, aynı davada yargılanan Can Dündar ve Erdem Gül’ün dosyasını ayırdı.

Cumhuriyet Ankara temsilcisi Erdem Gül birazdan açıklama yapacak.

Yıllarca Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Berberoğlu 2015’te CHP milletvekili olarak Meclis’e girmişti.

Ayrıntılar gelecek…