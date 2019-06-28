MİT TIR’ları davasında eski başsavcı ve jandarma komutanına hapis cezası

Yargıtay, MİT TIR’larının durdurulması davasında, eski Adana başsavcısı Süleyman Bağrıyanık’a 22 yıl altı ay hapis cezası verdi.

Aynı davada eski Adana Jandarma bölge komutanı tuğgeneral Hamza Celepoğlu da 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Ocak 2014’te Adana ve Hatay’da MİT’e ait olduğu belirtilen TIR’lar durdurulup aranmıştı. Suriye’deki İslamçı militanlara silah taşıdığı kuşkusuyla durdurulan TIR’ların içinde silah olduğu görülmüştü.

Davadaki diğer sanıkların cezaları şöyle: Eski Adana başsavcı vekili Ahmet Karaca 18 yıl dokuz ay, eski özel yetkili Adana savcısı Aziz Takçı 26 yıl, eski Adana savcısı Özcan Şişman 17 yıl üç ay, eski Adana Jandarma komutanı kurmay albay Özkan Çokay’a 20 yıl beş ay.

Yargıtay, sanıkların eylemleri örgütsel talimatla gerçekleştirdiğine ve devletin gizli belgelerini temin ve açıklama suçunun işlendiğine hükmetti.