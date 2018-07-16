MİT TIR’ları davası: Hapis cezası alan gazeteci Erdem Gül’e beraat

Suriye’ye giden MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin davada ‘gizli belge ve bilgileri açıklamak’ suçundan beş yıl hapis cezası alan Cumhuriyet’in Ankara temsilcisi Erdem Gül beraat etti.

Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, aynı suçtan Cumhuriyet’in eski yayın yönetmeni Can Dündar’a beş yıl 10 ay, Gül’e de beş yıl hapis cezası verilen yerel mahkeme kararını bozmuştu.

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Daire, Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören ‘gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme’ suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar vermiş, Gül’ün de beraat etmesi gerektiğine hükmetmişti.

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre, Gül beraat etti.

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Ne olmuştu?

Cumhuriyet gazetesinin 29 Mayıs 2015 tarihli nüshasında ‘İşte Erdoğan’ın yok dediği silahlar’ manşetiyle MİT’e ait TIR’larla Suriye’deki gruplara silah gönderildiğine dair bir haber yer almış, habere savcılık dosyasından alınan görüntüler de eklenmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki gün sonra haberin yapılmasını‘casusluk faaliyeti’ diye niteleyerek “Bu casusluk faaliyetinin içine o gazete de girmişti. Haberi yapan, bedelini ağır ödeyecek. Öyle kolay bırakmam onu..” diye konuşmuştu.

Erdoğan’ın bu sözleri üzerine Dündar ve Gül hakkında ‘askeri ve siyasi casusluk’ suçlamasıyla dava açılmıştı.

26 Kasım 2015’te ifadeye çağrılan Dündar ve Gül, aynı gün tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), avukatlarının ‘tutuklama kararıyla kişi güvenliği ve özgürlüğü, düşünceyi açıklama ve yayma özgülüğü, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü haklarının ihlal edildiği’ gerekçesiyle yaptıkları başvuruyu haklı bularak Dündar ve Gül’ün tahliyesine karar vermişti. İki gazeteci, 26 Şubat 2016’da tahliye edilmişti.

Erdoğan ise AYM kararıyla ilgili “Ben Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu karara sadece sessiz kalırım o kadar ama kabul etmek durumunda değilim. Karara uymuyorum, saygı da duymuyorum” demişti.

MİT TIR’ları davasının karar duruşmasında ‘devletin gizli belgelerini açıklamak’ suçlamasından beş yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, 14 Haziran 2017’den bu yana cezaevinde.