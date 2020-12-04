‘MİT TIR’ları davası’: Dündar’ın avukatları, mahkeme heyetini reddetti

CANAN COŞKUN

Gazeteci Can Dündar’ın avukatları, ‘MİT TIR’ları davası’nda yargılamayı yapan İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin heyetiyle ilgili ret talebinde bulundu. Mahkeme talebi reddetti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün kapalı oturumla yapılan 12’nci duruşmaya Dündar’ın avukatları Bahri Belen, Tora Pekin ve Abbas Yalçın; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hacer Korkmaz, MİT’in avukatları Ümit Ulvi Canik ve Ali Yıldız katıldı.

Reklam

Duruşmada Dündar’ın avukatları, Akın Gürlek başkanlığındaki mahkeme heyetini ret talebinde bulundu. Avukatlar, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 307’nci maddesinde düzenlenen “Sanık hakkında verilecek ceza, bozmaya konu cezadan daha ağır ise sanığın dinlenmesi gerekir” hükmü gereğince Dündar’ın ifadesinin yurt dışından alınması için talepte bulunuyordu ancak mahkeme bu talebi reddediyordu.

Avukatlar mahkemenin bu tutumu ve avukatsız duruşma yapmasını ret talebine gerekçe olarak gösterdi.

Avukatların bir üst mahkemeye itiraz etmesi için süre veren heyet, sonraki duruşmanın 23 Aralık’ta yapılmasına karar verdi.

Reklam

Ne olmuştu?

O dönem gazetede yayın yönetmenliği yapan Dündar ile gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül, Cumhuriyet gazetesinde 29 Mayıs 2015’te ‘İşte Erdoğan’ın yok dediği silahlar’ başlığıyla yayınlanan MİT TIR’ları haberinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 26 Kasım 2015’te tutuklanmıştı.

Bu haberden önce, TIR’ın durdurulmasından iki gün sonra, mühimmat fotoğrafı Aydınlık gazetesinde yayımlamıştı.

İlk olarak, Cumhuriyet’teki habere erişim engeli getirilmiş, daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dündar’ı “Bedelini ödeyecek, öyle bırakmam onu” diyerek hedef almıştı.

Üç ay tutuklu kalan Dündar ve Gül, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ihlal kararı vermesinin ardından tahliye edilmişti. Davada ilk duruşma 25 Mart 2016’da yapılmış, ilk karar 6 Mayıs 2016’da açıklanmıştı.

‘Devletin gizli kalması gereken belgelerini açıklama’ suçlamasıyla Dündar’a beş yıl 10 ay, Gül’e de beş yıl hapis cezası verilmiş ancak hüküm kesinleşmediği için gazeteciler tutuklanmamıştı.

Yargıtay bozmuştu

Yargıtay 9 Mart 2018’de mahkumiyet kararını bozarak Dündar’a beş yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören ‘gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçundan ceza verilmesi gerektiğine hükmetmişti.

Dündar’a MİT TIR’larıyla ilgili davası görülürken, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde silahlı saldırı düzenlenmişti. (Fotoğraf: Reuters)

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi de Dündar’ın ‘kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt dışında bulunduğu’ gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ve Türkiye’ye iadesinin istenmesine karar vermişti.

Yargıtay’ın bozma kararına uyan mahkemenin Akın Gürlek başkanlığındaki heyeti, 7 Ekim’de Dündar’ı ‘kaçak’ ilan etmiş, menkul ve gayrimenkullerine el konmasına karar vermişti.