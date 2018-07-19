MİT operasyonuyla Ukrayna’da getirilen ‘FETÖ’ şüphelisi tutuklandı

Askerliğin ‘kutsal’ olduğunu okuyan çocuklar, şu aralar bedelli askerlik için çırpınıyor. Bunu hiç kimse, ne o çocuklar ne aileleri ne de o kitapları yayınlayanlar, dert ediyor. Ve ‘vicdani retçilik’ hâlâ cezalandırılıyor.