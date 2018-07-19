MİT operasyonuyla Ukrayna’da getirilen ‘FETÖ’ şüphelisi tutuklandı

Ukrayna’daki MİT operasyonunda yakalanan Yusuf İnan adlı şüpheli tutuklandı.
‘FETÖ’nün sosyal medya uzmanı’ denen İnan, 15 Temmuz’daki operasyonla Türkiye’ye getirilmişti.
İnan hakkında İzmir’deki mahkemenin yakalama kararı bulunuyor.
İnan, bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, ‘terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklandı.
İnan, cezaevine götürülmek üzere polis aracına bindirilirken gazetecilere “Başkana söyleyin… Adalet katliamı!” diye seslendi.
İnan, darbe girişimi öncesinde internet siteleri kurmak, sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonları yürütmek ve Fethullah Gülen’in talimatlarıyla yayınlar yapmakla suçlanıyor.