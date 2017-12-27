MİT Müsteşarı Fidan’ın atamasının iptali reddedildi

Danıştay, AKP’den milletvekili adayı olmak için istifa eden ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın itirazı üzerine görevine dönen MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın atamasının iptali için açılan davayı usulden reddetti.

Fidan, Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP’den aday olmak için 10 Şubat’ta göreviden istifa etmişti. Ancak Erdoğan’ın “Olumlu bakmıyorum” demesi üzerine 9 Mart’ta başvurusunu geri çeken Hakan Fidan, aynı gün Davutoğlu tarafından MİT müsteşarlığı görevine atanmıştı.

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Hukukçu ve YARSAV eski başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ise Fidan’ın yeniden atanmasının Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararı olmadan gerçekleştiğini belirterek, atamasının iptali istemiyle Danıştay’da dava açmıştı. Ancak Danıştay, davanın reddine karar vermişti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 16’ncı Dairesi’nin kararını bozmuştu.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, davayı 2 Kasım 2017’de yeniden görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Eminağaoğlu’nun bu atama işlemine ilişkin dava açma ehliyetinin bulunmadığı gerekçesiyle 16. Daire’nin ret kararını oy çokluğuyla onadı. Böylece dava, atama işlemi esastan görüşülmeden reddedilmiş oldu. 13 üyenin katıldığı oylamada, 8 üyenin onama kararına 5 üye muhalefet etti.

Daha önce Fidan’ın atamasının esastan görüşülmesi yönünde oy kullanan üye Hasan Odabaşı bu kez karar değiştirerek ret oyu kullandı. İlk kararda Eminağaoğlu’nun lehine karar veren bir üye de toplantıya katılmayınca, çoğunluk ve karar değişmiş oldu. Odabaşı kararını değiştirmese, diğer üye de toplantıya katılsaydı, Fidan’ın atama işleminin esastan görüşülmesi gerektiği yönünde çoğunluk kararı çıkacaktı.

‘Verilen karar ortada’

Danıştay’ın kararını değiştirmesini değerlendiren Eminağaoğlu, “Danıştay Başkanı, yargının en bağımsız ve tarafsız olduğu bir dönemin yaşandığını söylemişti. Bu davada konu hükümet ve MİT Müsteşarı. Verilen karar ortada. İdari yargı, idarenin, iktidarın işlemlerini denetleyemiyorsa ne için var” dedi.