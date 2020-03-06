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Yaramazlara biraz batar!

MİT haberi soruşturmasında üç gazeteciye tutuklama talebi

CANAN COŞKUN

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@canancoskun

Libya’da hayatını kaybeden bir MİT mensubunun cenaze töreninin haberleştirilmesine ilişkin soruşturmaya dahil edilen dört gazeteciden üçüne tutuklama talep edildi.

Fotoğraf: adalet.gov.tr

Odatv’de MİT mensubunun cenazesine dair haberin yayınlanmasının ardından, sitenin yayın yönetmeni Barış Pehlivan, haber müdürü Barış Terkoğlu ve haberde imzası bulunan muhabir Hülya Kılınç tutuklanmıştı.

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Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, bugün cumhuriyet başsavcı vekilinin arandığını, kendisinin ifadeye çağırıldığını dile getirdi. Ağırel, Twitter’daki mesajında, Libya’da hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin fotoğraflarının kendisinden önce başka kişiler tarafından paylaşıldığını ifade etti.

Yeni Yaşam Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik, kendisi ve yazıişleri müdürü Aydın Keser ile gazete çalışanı Semiha Alankuş’un ifadeye çağırıldığını kaydetti.

Dört isim de savcılık tarafından sorgulandı. Yeni Yaşam editörü Alankuş, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Ferhat Çelik, Aydın Keser ve Murat Ağırel, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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