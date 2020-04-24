‘MİT haberi’ soruşturmasında sekiz şüpheliye dava açıldı

Libya’da hayatını kaybeden bir MİT görevlisinin Manisa’daki cenazesine ilişkin haberin yayınlanması sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. Biri firari, altısı tutuklu sekiz şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

Fotoğraf: adalet.gov.tr

Soruşturma kapsamında Odatv’den yayın yönetmeni Barış Pehlivan, haber müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç, Yeni Yaşam gazetesinden yayın yönetmeni Ferhat Çelik, yazıişleri müdürü Aydın Keser ve Yeniçağ gazetesinden yazar Murat Ağırel tutuklanmıştı.

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Toplam 20 yıl hapis istemi

İddianamede şüphelilerin Türk Ceza Kanunu’nun 329/1. maddesinde yer alan ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak’ suçundan beşer yıldan 10’ar yıla, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 27. maddesi gereğince ‘istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek’ suçundan da dörder yıldan 10’ar yıla hapisle cezalandırılması istendi.