‘MİT haberi davası’nda karar: Tutuklu gazetecilerin tahliyesine karar verildi

CANAN COŞKUN

Libya’da yaşamını yitiren MİT görevlisinin cenaze töreniyle ilgili haberler ve Twitter paylaşımları nedeniyle altı aydır tutuklu bulunan gazeteciler Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’in tahliyesine karar verildi. Kılınç, Pehlivan ve Ağırel’le birlikte ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama‘ suçlamasıyla yargılanan Aydın Keser, Ferhat Çelik, Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci beraat etti.

Davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

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Terkoğlu ve Ekinci MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini ifşa etme suçundan beraat etti.

Keser, Çelik ve Ağırel istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçundan dört yıl sekiz ay hapis cezasına mahkum edildi.

Pehlivan ve Kılınç istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçundan üç yıl dokuz ay hapis cezasına mahkum edildi.

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Ağırel, Çelik ve Keser’in aynı zamanda adli kontrol uygulamaları kaldırıldı. Acarer’in dosyası ise ayrıldı.

Savcı İlkay Özcan iddianameyi tekrar ettiği mütalaada, gazetecilerin ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ ve ‘istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etme’ suçlamalarıyla toplamda sekiz yıldan 19 yıla kadar hapsini ve tutukluluk hallerinin devamını istemişti.

Gazetecilerin yargılandığı davanın ilk duruşması 24 Haziran’da yapılmıştı. Bu duruşmada gazeteciler, kendilerine yöneltilen suçlamaya ayrıntılı bir biçimde yanıt vermiş, avukatları suçlamaları çürütmüştü.