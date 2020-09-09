Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘MİT haberi davası’nda karar: Tutuklu gazetecilerin tahliyesine karar verildi

CANAN COŞKUN

[email protected] / @canancoskun

Libya’da yaşamını yitiren MİT görevlisinin cenaze töreniyle ilgili haberler ve Twitter paylaşımları nedeniyle altı aydır tutuklu bulunan gazeteciler Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’in tahliyesine karar verildi. Kılınç, Pehlivan ve Ağırel’le birlikte ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama‘ suçlamasıyla yargılanan Aydın Keser, Ferhat Çelik, Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci beraat etti.

Davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. 

Reklam

Terkoğlu ve Ekinci MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini ifşa etme suçundan beraat etti.

Keser, Çelik ve Ağırel istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçundan dört yıl sekiz ay hapis cezasına mahkum edildi.

Pehlivan ve Kılınç istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek suçundan üç yıl dokuz ay hapis cezasına mahkum edildi.

Reklam

Ağırel, Çelik ve Keser’in aynı zamanda adli kontrol uygulamaları kaldırıldı. Acarer’in dosyası ise ayrıldı.

Savcı İlkay Özcan iddianameyi tekrar ettiği mütalaada, gazetecilerin ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ ve ‘istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etme’ suçlamalarıyla toplamda sekiz yıldan 19 yıla kadar hapsini ve tutukluluk hallerinin devamını istemişti.

Gazetecilerin yargılandığı davanın ilk duruşması 24 Haziran’da yapılmıştı. Bu duruşmada gazeteciler, kendilerine yöneltilen suçlamaya ayrıntılı bir biçimde yanıt vermiş, avukatları suçlamaları çürütmüştü.

‘MİT haberi davası’nda mütalaa: Savcı, gazetecilerin 19 yıla kadar hapsini istedi

‘MİT haberi’ davasında gazeteciler Terkoğlu, Keser ve Çelik’e tahliye

‘MİT haberi’ davasında iddianame kabul edildi

‘MİT haberi’ soruşturmasında sekiz şüpheliye dava açıldı

‘MİT haberi’ soruşturmasında yeni ifade: İki fotoğraf verdim, diğerlerini bilmiyorum

Tutuklu gazeteciler için tahliye başvurusu: Yasal değişiklik tahliye yolunu açtı

Ağırel, Keser ve Çelik’in tutukluluğuna devam kararı

Gazeteciler Pehlivan, Terkoğlu ve Kılınç’ın tutukluluğuna devam kararı

MİT mensubunun cenazesi haberinden tutuklanan gazeteciler: Mesele o değil

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel tutuklandı

Kumpasta ikinci perde: 9 Soruda Odatv operasyonu

Odatv’nin yayın yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı

Gazeteciler Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı: Gerekçe haberin etki gücü

SON HABERLER

Mütercimler imam hatiplilerden özür diledi

İmam hatipliler ile ilgili sözlerine ilişkin yeni bir açıklama yapan akademisyen Erol Mütercimler, “Yayınlanmış bölümü dinleyip kalbi kırılan, üzdüğüm tüm imam hatip lisesi mezunları ve şu andaki öğrencilerden çok özür diliyorum” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...