‘MİT haberi’ davasında iddianame kabul edildi

Libya’da hayatını kaybeden bir MİT mensubunun ifşa edilmesi gerekçesiyle yedisi gazeteci sekiz şüpheli hakkında ‘MİT Kanunu’na muhalefet’ ve ‘gizli bilgi ve belgeleri açıklama’ iddialarıyla hazırlanan iddianame İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Söz konusu MİT çalışanının cenaze töreniyle ilgili haberler ve Twitter paylaşımları nedeniyle iki aydır tutuklu bulunan Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Barış Pehlivan, Aydın Keser, Ferhat Çelik, Murat Ağırel, ‘firari’ olan Erk Acarer ile CHP Akhisar Belediyesi Basın Birimi görevlisi E.E hakkında hazırlanan iddianame hazırlanmıştı.

Reklam

2 Mayıs’ta altı gazetecinin tutukluluğuna devam kararı verilmişti. Yurt dışında bulunan Erk Acarer hakkında da dosya kapsamında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Yeniçağ ve Odatv haber yapmıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Libya’da ‘birkaç tane asker’in şehit düştüğünü açıklamasının ardından Yeniçağ gazetesi konuyla ilgili haber yapmış, daha sonra haberini yayından kaldırmış; Odatv ise ‘Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı’ başlıklı bir haber yayınlamıştı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM’deki basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı: “Libya’da limanda bombalanmaya çalışılan bir geminin yanındaki deponun vurularak patlaması sırasında iki şehit verdik. Saray rejiminin izlediği hatalı politikaların bedelini sahada çarpışanlarımız ödemeye devam etmektedir. Libya’daki iç savaşa katılmanızın Türk halkı tarafından kabul edilmediğini görerek, şehit haberlerinin gelmesine halkın tepki vereceğini düşünerek mi bazı haberleri gizliyorsunuz? Yaptığınız hiçbir şeyin makul bir izahı yok.”

Reklam

Haber sonrası Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç ‘istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Terkoğlu ve Kılınç, 5 Mart’ta tutuklanmıştı.

Ardından Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da soruşturmaya dahil edilmiş, 6 Mart’ta Çağlayan Adliyesi’nde ifade vermiş, akşam saatlerinde tutuklanmıştı.

Aynı soruşturmaya dahil edilen Yeni Yaşam gazetesinin genel yayın yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik, sorumlu müdürü Aydın Keser ve yazar Murat Ağırel de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

6 Mart’ta serbest bırakılan Çelik ve Keser 8 Mart’ta tekrar gözaltına alınmış, Ağırel ise ifadeye çağrılmıştı. Ardından üç isim de ‘MİT Kanunu’na muhalefet’ gerekçesiyle tutuklanmıştı.

16 Nisan’da İyi Parti’li Özdağ hakkında da ‘Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’ çerçevesinde dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilmişti.