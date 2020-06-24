‘MİT haberi’ davasında gazeteciler Terkoğlu, Keser ve Çelik’e tahliye

Libya’da hayatını kaybeden bir MİT görevlisinin Manisa’daki cenazesine ilişkin haber ve Twitter paylaşımları nedeniyle tutuklanan altı kişiden Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Yeni Yaşam Gazetesi çalışanları Aydın Keser ile Ferhat Çelik’in tahliyesine karar verildi.

Aydın Keser, Ferhat Çelik, Barış Terkoğlu

Gazeteciler Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Aydın Keser ile Ferhat Çelik ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel ‘istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri olan ifşa etmek’ suçundan yargılanıyor, yaklaşık dört aydır tutuklu bulunuyordu.

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Üç kişinin tutukluğu devam

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada ara kararını açıklayan heyet, Pehlivan, Ağırel ve Kılınç’a yöneltilen suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli şuç şüphesinin varlığını gösteren açık kaynak araştırma raporları, MİT’in suç duyurusu yazıları, somut delillerin varlığı gibi gerekçeleri göstererek adli kontrol tedbiriyle yeterli hukuksal denetim sağlanamayacağına kanaat getirerek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Üç kişiye tahliye

Heyet, sanıklar Keser ve Çelik ile Terkoğlu’nun tutuklulukta geçirmiş oldukları süreyi dikkate alarak yurtdışına çıkışlarının yasaklanması şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verdi.

Ayrıca Keser ve Çelik’in ikametlerinin bulunduğu il sınırını terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına hükmedildi.

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Yargılamanın genişletilmesi talebi olmaması durumunda dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmesine karar verildi.

Acarer’in duruşması ertelendi

Yurtdışında bulunan Erk Acarer hakkında çıkartılan yakalama kararının devamına ve hakkındaki beraat istemi reddedildi.

Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 9 Eylül’e erteledi.