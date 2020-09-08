‘MİT haberi davası’ öncesi çağrı: Gazeteciler için bir araya geliyoruz

Haberin Var Mı İnisiyatifi, bir MİT’çinin cenazesini haberleştirmelerinin ardından yargılanan gazetecilere destek çağrısında bulundu.

İnisiyatif, altı aydır tutuklu bulunan Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç ile diğer sanıkların davasının ikinci duruşmasının yarın yapılacağını belirterek bir video ile açıklama yayınladı.

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Murat Ağırel gazeteci olduğu için gerçeği yazdığı için 6 aydır hapiste #GazetecilereÖzgürlük pic.twitter.com/dWbfYSWrJ7 — Haberin Var Mı? (@HVMinisiyatifi) September 8, 2020

Açıklama şöyle: “Gazetecilik tarihimiz gerçeği savunduğu için bedeller ödeyen ustalarımızla dolu. Onların kalemi adalet, özgürlük ve demokrasi yolundan hiç sapmadı. Her türlü tehdide, baskıya karşın bu hakikat mirasını devam ettiren meslektaşlarımız bugün Silivri Cezaevi’nde. Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç, bir kumpas dava ile 6 aydır ağır tecrit koşullarında hapsediliyor. Yarın Gazeteciler Davası’nın ikinci duruşması için Çağlayan Adliyesi’nde olacaklar. Biz de gazetecilere özgürlük için yarın saat 09.00’da Çağlayan Adliyesi önünde maskeli ve sosyal mesafeli olarak bir araya geleceğiz. Özgürlük için buluşacağız.”

Ne olmuştu?

Libya’da hayatını kaybeden bir MİT’çinin cenazesinin haberleştirilmesinin ardından İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde Odatv’den yayın yönetmeni Barış Pehlivan, haber müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç, Yeni Yaşam gazetesinden yayın yönetmeni Ferhat Çelik, yazıişleri müdürü Aydın Keser, Yeniçağ gazetesinden yazar Murat Ağırel, gazeteci Erk Acarer ve Akhisar Belediyesi basın biriminden Eren Ekinci’ye dava açılmıştı.

İddianamede sekiz kişi hakkında ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak’ suçundan beşer yıldan 10’ar yıla, ‘istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek’ suçundan da dörder yıldan 10’ar yıla hapisle cezalandırılması istenmişti. Davada şu an Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç tutuklu yargılanıyor.