MİT, 122 bin kişilik ‘ByLock’ listesini savcılığa teslim etti: 18 milyon mesaj çözüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ‘FETÖ’nün haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı tespit edilen 122 bin kişilik listeyi Ankara başsavcılığına teslim etti.

Hürriyet’ten Neşet Dişkaya’nın haberine göre MİT, daha önce hazırlanan ‘ByLock1’ ve ‘ByLock2’ isimli listeleri birleştirerek güncelleme yaptı.

Habere göre ‘ByLock’ kullanıcılarının gönderdiği 18 milyon mesajın içeriği de çözüldü ve cumhuriyet başsavcılıklarına iletildiği belirtildi.

Ayrıca sorgulamalarda, daha önce ‘ByLock’ çıkmayan bazı telefonlarda da bu uygulama bulundu yeniden inceleme yapıldı. Telefon hattını alan ile kullanan farklı kişi ise kullanan kişi hakkında işlem yapılıyor.