Misket elmasının tarihine ışık tutan 1800 yıllık mozaik Amasya Müzesi’nde sergileniyor

Amasya’da, 2013 yılında kurtarma kazısında gün ışığına çıkarılan, elma ağacı ve kuş figürlü mozaik Amasya Müzesi’nde sergileniyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre merkeze bağlı Yavru köyü Küp Deresi mevkisindeki kaçak kazı sonrası Hitit Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisini Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen kurtarma kazısında mozaiğe rastlandı.

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Roma dönemine ait, yaklaşık 1800 yıllık olduğu tahmin edilen, 20 metrekarelik madalyon şeklindeki mozaik koruma altına alındı; depoya kaldırıldı. Teknik çalışmalar tamamlanınca da müzede sergilenmeye başlandı.

Amasya Turizm Derneği Başkanı Güngör Duran, kentin elmadan gelen ününün 1800 yıllık tarihi eserle pekiştirilmesinin çok değerli olduğuna işaret etti.

Sergilenmeye başlanmasının Amasya Müzesi’ne değer kattığını vurgulayan Duran şöyle devam etti: “Elmalı mozaik, Amasya’da elmanın tarihinin ne kadar eskiye dayandığının çok açık belirtisi. Mozaikteki renkler misket elmasının tarihine ışık tutuyor. Çünkü mozaikteki elmaların rengi tam kırmızı değil, misket elmasının renkleriyle bire bir uyuşuyor.”

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Mozaiği, zamanın ‘toprak ağası’ denebilecek birinin oturduğu evin zeminine yaptırdığının düşünüldüğünü anlatan Duran, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu da Amasya’nın elmadan gelen ününün ne kadar eskiye dayandığını gösteriyor bize. Ev olduğunu tahmin ettiğimiz yer, Bizans döneminde kiliseye çevrilmiş, daha sonra da terk edilmiş. Herkesi bu güzel eseri görmeye bekliyorum.”