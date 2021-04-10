Mısır’la yıllar sonra direkt diyalog

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile Ramazan ayını tebrik amacıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu iki ülke arasında yıllar sonra ‘halka açık’ ilk direkt temas.

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Türkiye 2013 yılındaki darbenin ardından Mısır’la ilişkileri asgariye indirmişti. İlişkiler zaman zaman gerilmiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Müslüman Kardeşler’in lideri Muhammed Mursi’yi devirip işbaşına gelen Abdülfettah es Sisi için defalarca ‘eli kanlı darbeci’ ifadesini kullanmıştı.

Ancak bu yılbaşından itibaren karşılıklı yumuşama sinyalleri gelmeye başlamış, son olarak Kahire hükümeti deniz sınırlarında anlaşmazlık yaşanan Doğu Akdeniz’de hidrokarbon faaliyetleri için çıktığı ihaleyi, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’e (BM) bildirdiği kıta sahanlığının güneyinde sınırlandırdığını duyurunca Türkiye bu konuda Mısır’la müzakerelere başlanabileceğini açıklamıştı.

Son olarak Erdoğan, “Mısır halkı bizimle ters düşmez” dedi. Erdoğan bundan önce de şöyle konuşmuştu: “Mısır’la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak zaten işbirliği sürecimiz devam ediyor… Bunu en üst düzeyde değil de bunun bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısır’la olan bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirelim.”