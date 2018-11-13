Mısıroğlu, Diyanet başkanını ‘şeyhülislam’ sanıyor: Beni ziyareti tarihi hadise

Atatürk’e karşı düşmanca tutumuyla bilinen yazar Kadir Mısıroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı ‘şeyhülislam’ diye niteleyip kendisini ziyaret etmesini ‘tarihi bir hadise’ olarak yorumladı.

Erbaş’ın ziyaretinin Mustafa Kemal Atatürk’ün 80’inci ölüm yıldönümünün bir gün öncesine denk gelmesi tepki çekmişti. CHP, MHP ve İYİ Parti liderleri Erbaş’ın görveden alınmasını istemişti.

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‘Ben vebalıydım, Kemal ilah’

Kendisini ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin en itibarsız adamı’ olarak tanımlayan Mısıroğlu şöyle devam etti: “Beni görüp de yolunu değiştiren ahbaplar biliyorum. Bir yatakta yattığım talebelikte arkadaş, bakan oldu beni tanımadı. Birisi tanıştırdı. O da hala hayatta. Bunları hep gördüm. Şimdi de reisi cumhur ziyaretime geliyor. Hele hele Diyanet İşleri. Şeyhülislam geliyor ziyaretime. Ben vebalıydım. Kemal ilah. Ona karşı laf söyleyen birisini nasıl ziyaret edersin?”

Genç İmam Hatipliler de tepki göstermişti

Ziyareti Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya da eleştirmiş, “İslamı temsil eden birisi toplumumuzu birleştirmeli, ayrıştırmamalı ve insanların nefretini kazanacak işlerden uzak durmalı” demişti.

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Diyanet ise ziyareti ‘insani’ diye savunmuştu.